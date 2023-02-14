Meizu 20 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 2

Многие пользователи уже успели позабыть о существовании бренда смартфонов Meizu, но на самом деле компания существует и продолжает работать в направлении качественных смартфонов. Правда, пока что говорить о возможности конкурировать с топовыми решениями на рынке не приходится, но производитель сегодня официально заявил, что смартфон Meizu 20 Pro будет оборудован достаточно производительным центральным процессором — речь о чипе Snapdragon 8 Gen 2, который на текущий момент является лучшим из того, что только можно получить на рынке Android-смартфонов. Производитель действительно планирует перейти на флагманский процессор и получить от этого море преимуществ как минимум в плане маркетинга, потому что смартфонов на этом процессоре сейчас не так уж много.

Флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 предоставляет доступ не только к видеоиграм и прочим требовательным к железу приложениям, но и открывает дверь в мир флагманских камер, поддерживающих очень высокое разрешение. Если верить рендерам, у смартфона будет сразу четыре камеры, а основная, что вполне вероятно, получит достаточно высокое разрешение, чтобы конкурировать с другими флагманами на рынке. Производителю осталось сделать более или менее достойную прошивку на свежей версии операционной системы, чтобы в конечном итоге получить потенциальных покупателей на блюдечке. Всё же Meizu явно будет продавать флагманы дешевле конкурентов, а это многим может понравиться.