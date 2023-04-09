Meizu 20 Pro вызвал ажиотаж в Китае

Компания Meizu сообщила, что новенький флагманский смартфон Meizu 20 Pro стал дефицитным товаром в Китае. Один из руководителей компании извинился перед теми пользователями, которые еще не смогли приобрести новинку, и пообещал нарастить производство для удовлетворения спроса.

Напомним, что оцененный от 580 долларов Meizu 20 Pro характеризуется 6,81-дюймовым AMOLED-экраном Samsung Е6 с разрешением 2К+ и кадровой частотой 120 Гц, флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 80 Вт и 50 Вт соответственно, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и поддержкой связи ближнего радиуса действия UWB, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2-кратный оптический зум), модулем dTOF, фронтальной камерой на 32 Мп и предустановленной оболочкой Flyme 10 на основе Android 13.