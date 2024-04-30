Meizu 21 Note показали на живых фото

Вчера в сети появились подробности о характеристиках смартфона Meizu 21 Note, а уже сегодня источники опубликовали первые фотографии грядущей новинки. Судя по снимкам, дизайнеры явно черпали вдохновения у смартфонов Apple.

Что до технических характеристик, Meizu 21 Note приписывают наличие 4-нанометровой 8-ядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной частотой 3,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 740, 6,8-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц, аккумуляторной батареи ёмкостью 5500 мАч, поддержки 66-Вт быстрой проводной зарядки, селфи-камеры на 16 Мп, сдвоенной основной камеры разрешением 50 Мп и 8 Мп, корпуса с металлической рамкой, а также защиты от влаги и пыли (IP53).