Meizu 21 Note получит SoC Snapdragon 8 Gen 2

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Meizu 21 Note (Meizu 21X), который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят прошлогодней флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и корпусом со стеклянной тыльной панелью и металлической рамкой.

Ранее в этом году был представлен смартфон Meizu 21 Pro, который характеризуется 6,79-дюймовым OLED-дисплеем от BOE с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4651 мм2, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50H оптического формата 1/1,3 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 5050 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно.
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