Meizu 6T выглядит очень привлекательно...

Официально представлен смартфон Meizu 6T, который компания позиционирует как бюджетное устройство. Девайс интересен в первую очередь своей стоимостью — за 124 доллара вы получаете неплохое устройство с современным дисплеем и начинкой. Стоит понимать, что пользователи не всегда желают купить именно флагман — такие смартфоны обычно стоят дорого, даже слишком. Другое дело — доступный девайс за небольшую сумму, на котором можно играть в казуальные игры, наслаждаться сражениями с виртуальными врагами, листать социальные сети и получать массу удовольствия от всего этого процесса. Могу лишь посоветовать вам этот гаджет в случае, если вы давно хотели себе получить достойное решение за 120-130 долларов. Найти что-то схожее по характеристикам за аналогичные деньги вы точно не сможете.