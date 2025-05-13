Meizu Note 16 Pro оценен в 210 долларов

Компания Meizu пополнила ассортимент смартфонов моделью Note 16 Pro, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2720:1224 точки, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, ОЗУ стандарта LPDDR4X, системой жидкостного охлаждения VC на 4466 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 8 Мп, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP66 и IP68, батареей ёмкостью 6200 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой Flyme AIOS 2, стереодинамиками, модемом, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 210 долларов за базовую версию с 8 оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

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