Meizu Note 21 Pro получил 64-Мп камеру

Компания Meizu пополнила ассортимент смартфонов моделью Note 21 Pro, которая основана на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio G99 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2.

Новинка также характеризуется сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп (сенсор Samsung ISOCELL GW3) и 2-Мп датчиком глубины, фронтальной камерой на 13 Мп (датчик Samsung ISOCELL 3L6), 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, боковым сканером отпечатков пальцев и операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой от Meizu. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.
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