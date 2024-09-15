Meizu Note 21 получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Meizu представила смартфон Note 21, который является упрощенной версией выпущенного недавно Note 21 Pro. Новинку оснастили 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит, 12-нанометровой однокристальной системой UniSoC T606, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой FymeOS, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп (датчик глубины сцены), боковым дактилоскопическим сенсором, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.