Meizu Note 21 получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Meizu представила смартфон Note 21, который является упрощенной версией выпущенного недавно Note 21 Pro. Новинку оснастили 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит, 12-нанометровой однокристальной системой UniSoC T606, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой FymeOS, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп (датчик глубины сцены), боковым дактилоскопическим сенсором, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.

Samsung Galaxy A06 протестировали в бенчмарке…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования бюджетного смартфона S…
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах…
Каждый актуальный ноутбук компании HUAWEI оборудован приложением PC Manager. Не все знают, насколько это …
Redmi Note 14 Pro+ получит новую SoC MediaTek…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station утверждает, что релиз смартфонов Redmi Note 14 состоится уже в…
OnePlus Nord 4 оценили в 500 евро …
Компания OnePlus представила смартфон среднего уровня OnePlus Nord 4, который оценен на глобальном рынке …
Бюджетный смартфон Realme C61 засветился в Google Play Conso…
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Realme C61, официальный релиз которог…
Huawei может производить собственные чипы на 5 нанометрах…
Китайская компания SMIC, партнёр Huawei в области производства полупроводниковой продукции, недавно сообщ…
Бюджетный смартфон Redmi 13 4G вышел в России …
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу бюджетный смартфон Redmi 13 4G, который был представлен в нач…
Смартфон OPPO A3 оценили в 15 тысяч рублей …
Компания OPPO выпустила на российский рынок смартфон OPPO A3 4G, который оценен в 15 тысяч рублей. Новинк…
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor