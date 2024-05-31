Meizu Note 21 получит камеру в стиле iPhone

Китайские источники сообщают, что компания Meizu готовит к выходу два недорогих смартфона – Note 21 и Note 21 Pro. О базовой модели известно лишь, что она получит тройную камеру в стиле iPhone с главным 50-Мп модулем.

Недавно Meizu выпустила смартфон с похожим названием Meizu 21 Note. Это почти флагманская модель, которая оснащается 6,78-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением Full HD+, переменной кадровой частотой от 1 до 144 Гц и пиковой яркостью 5000 кд/м², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 13 Мп (сверхширик), производительным 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 65-Вт проводной зарядки.

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