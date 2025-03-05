Meizu Note 22 получил 40-Вт зарядку

Компания Meizu показала на выставке MWC 2025 смартфон уровня Note 22, который работает под управлением операционной системы Android 15 с фирменной прошивкой Flyme. Новинка также получила 6,78-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MP2 и модемом 4G, основную камеру с главным модулем на 108 Мп, селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 40-Вт проводной быстрой зарядки, ИК-порт, модуль NFC, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также корпус в белой, синей и фиолетовой расцветках.