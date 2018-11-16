Meizu Note 8 Plus получит основную камеру с четырьмя модулями

Чуть меньше месяца назад компания Meizu выпустила смартфон Note 8, одной из особенностей которого стала двойная камера на 12 Мп и 5 Мп. Сегодня в сети появились подробности о модели Meizu Note 8 Plus с модельным номером M1823, который удивит пользователей основной камерой с четырьмя модулями. Пока единственным смартфоном с такой тыльной камерой является недавний Samsung Galaxy A9. Но у корейца все модули вынесены в левый верхний угол и расположены вертикально. Компоновка камеры Meizu Note 8 Plus очень похожа на флагман Huawei Mate 20.