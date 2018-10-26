Meizu Note 8 стоит 200 долларов

Официально представлен смартфон Meizu Note 8, который компания позиционирует как продвинутый средний класс. Начинка здесь действительно отличная — процессор Snapdragon 632, дисплей с разрешением FullHD+ и все в таком духе. Новинки будет предостаточно, чтобы играть в любые игры, общаться в социальных сетях, заниматься разного рода рабочими задачами и при этом не переживать о своем бюджете, ведь стоимость смартфона Meizu Note 8 составляет всего 200 долларов. Это весьма вкусная цена, учитывая, что даже у малоизвестных китайских компаний за эти деньги можно получить лишь бюджетное устройство начального уровня. Здесь же вы получаете средний класс с высокой мощностью за довольно приличные деньги, еще и от компании, которая уже довольно давно находится на этом рынке.