Meizu добавляет новый системный инструмент OneMind 3.0 в 10 моделей

На конференции Meizu 16s, компания представила свой новый системный инструмент OneMind 3.0, который, как утверждается, может повысить производительность Snapdragon 855 SoC. Согласно заявлению компании, OneMind 3.0 изначально был разработан для работы с Flyme 8, но до этой системы еще много месяцев, и она решила выпустить этот программный инструмент с Meizu 16s, использующей ОС Flyme 7.

OneMind 3.0 состоит из семи новых технологий, и компания утверждает, что на создание системы ушло три года. Ранее было выпущено новое обновление Flyme 7, и эта новая система поставляется с OneMind 3.0.

Meizu 16th

Meizu 16th Plus

Meizu 16 X

Meizu 15 Plus

Meizu 15

Meizu M15

Meizu PRO 7 Plus

Meizu PRO 7 High Edition

Meizu PRO 7 Standard Edition

Charm Blue Note 6.

Согласно источникам, десять моделей будут обновлены до этой новой системы. Ожидается, что это обновление позволит оптимизировать системный фон, спланировать стратегию, стабилизировать игры и улучшить игровой процесс. В модельный ряд входят такие смартфоны как: