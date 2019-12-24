Meizu готовит флагман на 2020 год

Многие пользователи уже успели позабыть о компании Meizu, которая длительное время пыталась вернуться на рынок смартфонов. Однако каждый раз производителя ждала неудача из-за странных решений, принятых инженерами и дизайнерами. Теперь же производитель принял решение вновь попробовать свои силы и вернуться на рынок смартфонов с новым устройством, которое выйдет в 2020 году. Главной фишкой продукта будет поддержка сотовой сети пятого поколения и производительная начинка. В Meizu уверены, что пользователи будут готовы отдать свои деньги за смартфон этой компании, если устройство предоставит поддержку 5G с адекватной стоимостью самого смартфона. Ждем официальной информации по этому поводу в начале следующего года.