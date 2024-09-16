Meizu готовит к официальному релизу смартфон Lucky 08

Хотя компания Meizu уже давно якобы ушла из бизнеса смартфонов, на деле производитель продолжает активно выпускать новые устройства в данном сегменте. Например, сегодня стало известно о серии смартфонов Note 21, которая даже выйдет на международный рынок (а не только на локальном рынке, как ранее предполагали многие пользователи), и компания также намекнула на ещё одно новое устройство, похоже, из совершенно новой линейки. Смартфон Meizu Lucky 08 должен поступить в продажу 25 сентября и рекламируется как «флагманский ИИ-смартфон», что, вероятно, указывает на то, что производитель явно пытается ворваться в гонку искусственного интеллекта, которая сейчас в самом разгаре. Его цена составит 2000 юаней, что примерно соответствует 280 долларам, так что стоит сразу отметить, что вряд ли это настоящий флагман при такой стоимости.

Скорее всего, речь идёт про устройство среднего класса. Тем не менее, новое устройство выглядит интересно — на тыльной панели расположено две камеры, которые помещены в большой круглый модуль, сильно выпирающий за пределы корпуса. Безусловно, такого рода дизайн выглядит спорным решением, но вы, вероятно, согласитесь с тем, что это как минимум необычный подход к дизайну, не как у всех. К сожалению, на данный момент других подробностей о Lucky 08 нет, но стоит отметить, что число 8 считается самым удачным в китайской культуре, так что производитель явно планирует добиться успеха в данном направлении и вернуться на рынок смартфонов.