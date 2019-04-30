Meizu готовит свой первый смартфон 5G

2019-04-30, Автор - Anna; Продукт - Meizu 17; [22]
Meizu готовится к выпуску первого флагманского смартфона 5G, получившего название Meizu 17. Один из пользователей сообщества Meizu в Китае опубликовал фото, на котором изображен слоган «Встречайте новую эру 5G, грядет Meizu 17». ". Смартфон будет оснащен модемом X50 5G, используемым для подключения 5G.

Новинка будет иметь дизайн «Holeless», что означает, что это может быть тот же смартфон Meizu Zero, который был анонсирован ранее в этом году. Meizu Zero рекламировался как первый в мире телефон с дизайном «без отверстий», что означает отсутствие разъема 3,5 мм, решетку динамика, порт зарядки и слот для SIM-карты.

Напомним, что этот футуристичный аппарат был представлен в январе нынешнего года, но своего коммерческого воплощения так и не получил. Теперь похоже, что компания может выпустить Meizu Zero под видом Meizu 17.

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