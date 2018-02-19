Meizu mblu E3 не появится в международной продаже

Уже 6 марта компания Meizu официально представит флагманский смартфон mblu E3, который сможет похвастаться продвинутыми фотовозможностями. Сегодня стало известно о том, что аппарат станет китайским эксклюзивом и не появится в международной продаже.

Согласно базе данных китайского регулятора TENAA, аппарат получит полноэкранный дизайн, 5,99 – дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, восьмиядерный процессор с частотой 1,8 ГГц (вероятно, Snapdragon 450 ), 4/6 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ встроенной расширяемой памяти, 12+2-Мп основную камеру, сканер отпечатков пальцев на торце, 8-Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3300 мАч и Android 7.1.1 Nougat с фирменным интерфейсом Flyme OS. Габариты устройства составят 156,8:75:7,6 мм при весе в 163 г.