Meizu оштрафовали за показ рекламы на Meizu 18, 18 Pro в Китае

Meizu запустила серию Meizu 18, включающую Meizu 18 и Meizu 18 Pro, в марте 2021 года. Через несколько дней после дебюта телефонов компания пообещала, что смартфоны будут предлагать чистую операционную систему без рекламы, вредоносного ПО и push-уведомлений. Однако фирма пошла против своего слова, показав рекламу в ноябре. В результате Meizu теперь грозит штраф от правительства Китая.

Согласно отчету, Zhuhai Meizu Technology Co., Ltd. была оштрафована на сумму более 25 000 иен (3923 доллара США) Управлением по надзору и управлению рынком Чжухая. Потому что компания, несмотря на отсутствие рекламы на Meizu 18 и Meizu 18 Pro, продолжала показывать рекламу в течение короткого периода времени. Для тех, кто не знает, Meizu активно продвигала серию Meizu 18 как «Three Zero Mobile», что означает отсутствие рекламы, вредоносного ПО и push-уведомлений. Он даже троллил другие бренды в рамках первоапрельской шутки. Но в один прекрасный день Meizu удалила сообщения в социальных сетях, содержащие эти рекламные акции. Отвечая на вопрос, компания объяснила, что не может продолжать этот шаг в отношении своих будущих продуктов, поскольку это не является жизнеспособным бизнес-решением. Следовательно, Meizu 18 и Meizu 18 Pro в настоящее время являются единственными смартфонами Meizu, которые предлагают чистую платформу.
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