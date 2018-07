Компания Meizu объявила о начале продаж в России флагманского смартфона 15 Plus. Аппарат Meizu 15 Plus получил 5,95-дюймовый экран с разрешением 2560 на 1440 пикселей. В основе Meizu 15 Plus лежит топовый Samsung Exynos и 6 Гбайт ОЗУ. Флагман получил двойную камеру с тройным оптическим зумом. Емкость аккумулятора равна 3500 мА.ч. Габариты устройства составляют: 153,8 * 78,25 * 7,25 мм. Приобрести новинку можно за 45 990 рублей.