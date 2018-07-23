Meizu официально объявила дату анонса смартфона Meizu 16

2018-07-23, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Meizu 16; [74]
Компания Meizu официально объявила дату анонса своего нового флагманского смартфона Meizu 16. Флагман выйдет в двух версиях: Meizu 16 и Meizu 16 Plus. Топовая модель Meizu 16 Plus получит 6,5-дюймовый экран и двойную заднюю камеру, которая расположилась посередине задней панели. В основе топовой версии Meizu 16 Plus ляжет чип Snapdragon 845 и 8 Гбайт ОЗУ, а внутри у обычный версии Meizu 16 будет чип Snapdragon 710. Презентация пройдет в Китае 8 августа. Стоимость новинок составит от 250 долларов.


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