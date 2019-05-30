Meizu показала 16Xs

Компания Meizu официально представила смартфон 16Xs, который выглядит очень круто и может похвастаться дисплеем с диагональю 6,2 дюйма. Для современного смартфона это просто шикарная диагональ, ведь на таком большом дисплее можно и фильмы смотреть, и сериалы, и наслаждаться игровыми процессами, да и просто общаться в социальных сетях с друзьями. Главная фишка модели 16Xs в том, что у нее нет выреза в дисплее и вы получаете всю диагональ без каких-либо компромиссов. Для многих это будет решающим элементом, так как экраны с вырезом далеко не всем подходят по целому ряду причин. Будем надеяться, что у столь интересного устройства будет хорошая цена и можно будет без проблем говорить о приобретении гаджета вместо флагманов.