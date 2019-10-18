Meizu показала смартфон 16T до анонса

Вице-президент компаний Meizu Хуа Хайлян слил в сеть официальные изображения смартфона до его анонса.

Судя фотографиям на задней стороне можно разглядеть тройную камеру с LED вспышкой. И какой то красный обод вокруг центрального модуля. Основная камера должна получать модули на 12 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

На фотографии смартфон представлен в темно-синей расцветке. И кстати на задней стороне нету сканера отпечатков пальцев, видать его установят прямо на экране смартфона.

Цена

Meizu 16T должны оснастить 7 нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 855 или версией 855 Plus в паре 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge.Представить смартфон должны 23 октября вот вот скоро, а цена устройства приблизительно составить 300-350 долларов.