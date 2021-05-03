Meizu представила беспроводную зарядку на 40 Вт

Одним из ключевых отличий Meizu 18 от Meizu 18 Pro является то, что последний поддерживает беспроводную зарядку. Флагманский телефон может заряжаться до 40 Вт как в проводном, так и в беспроводном режиме зарядки, и если пользователь предпочитает более современное решение без проводов, то теперь вы можете воспользоваться беспроводным зарядным устройством Meizu 40 Вт, специально разработанным для этого телефона. Зарядное устройство, которое официально называется Meizu Vertical Wireless SuperCharger 40W, стоит 31 доллар и имеет две зарядные катушки внутри, так что вы можете разместить на нем телефон как в портретной, так и в альбомной ориентации. А ещё зарядное устройство имеет несколько встроенных защит, включая обнаружение высокой температуры, высокого напряжения, низкого напряжения и посторонних предметов.