Meizu представила две новые пары беспроводных наушников

2018-12-06, Автор - Ganibal; Продукт - EP52 Lite и Meizu POP; [101]
Meizu выпустила две пары беспроводных наушников - EP52 Lite и Meizu POP.

EP52 Lite ориентированы на пользователей, которые занимаются активным спортом на открытом воздухе - они весят всего 16 граммов и имеют сертификат IPX5, они защищены от дождя. EP52 Lite поддерживают Bluetooth 4.2 с aptX и имеют частоту 32 Ом. Воспроизведение музыки составляет до 8 часов при активном пользовании или 150 часов в режиме ожидания. Meizu POP, по-видимому, более интересная модель. Поистине беспроводные наушники весят всего 5,8 грамма, они оснащены сенсорным управлением и поддерживают беспроводную зарядку. Отличная эргономика обещает отличную посадку на ушах.

В наушниках POP имеется графеновая диафрагма, поэтому частота еще более точна в максимумах и минимумах при прослушивании музыки. Время воспроизведения, составляет 3 часа, емкость аккумулятора составляет 700 мАч. Стоимость EP52 Lite составляет 28 долларов, а Meizu POP 99 долларов.

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