Meizu представила флагманский смартфон 21 Note

Некоторое время назад компания Meizu официально подтвердила, что она приняла волевое решение и официально выходит из рынка смартфонов. Компания заявила, что полностью переходит на искусственный интеллект, но это, как оказалось, не помешало ей выпустить серию смартфонов Meizu 21 — включая топовый смартфон Meizu 21 Note. Meizu 21 Note оснащён 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 1-144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Также предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. На тыльной стороне устройства расположена основная камера на 50 Мп с сенсором 1/1.56", диафрагмой f/1.7 и оптической стабилизацией изображения, а также 13-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль.

Meizu 21 Note работает на прошивке Flyme AIOS, которая предоставляет возможности генеративного ИИ — есть фильтрация звонков, перевод в реальном времени и бронирование встреч посредством текстовых команд. ИИ от Meizu также поддерживает функции умного поиска, создания сводок документов и преобразования голосовых заметок в текст. Кроме того, смартфон поддерживает технологию Flyme Link, которая бесшовно интегрируется с автомобилями из арсенала компании Geely — Polestar, Zeekr и Lynk & Co. А ещё Meizu 21 Note оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мАч с проводной зарядкой мощностью 65 Вт и имеет степень защиты IP65 от воды и пыли. Стоит такой смартфон всего 360 долларов, но только в Китае.