Meizu представила операционную систему Flyme Auto

Вместе с серией новых флагманских смартфонов Meizu 20 китайская компания представила свою версию автомобильного программного обеспечения под названием Flyme Auto, которая, вероятно, будет пользоваться спросом у локальных производителей автомобилей. Также стоит напомнить, что совсем недавно компания Meizu была приобретена Geely, китайским автомобильным гигантом, владеющим более десятков брендов, включая Polestar и Lotus, поэтому новая система информационно-развлекательного центра, вероятно, будет работать сначала на автомобилях, произведенных Geely, а только потом попадёт к компаниям-конкурентам. Flyme Auto разработана для того, чтобы обеспечить отличный пользовательский опыт и плавную интеграцию с смартфонами, работающими на Flyme OS. Смартфон Meizu 20, работающий на Flyme 10, подключается к автомобилю, когда вы садитесь в машину, и позволяет продолжить работу с того места, где вы остановились.

Вы можете продолжать использовать открытые приложения прямо на дисплее автомобиля, также возможно отображение экрана телефона на экране автомобиля. Автомобиль также использует аппаратное обеспечение телефона — два устройства могут обмениваться видеопотоком друг с другом, а сам телефон использует Snapdragon 8 Gen 2, когда требуется серьезная обработка данных, а также помогает в обновлении ПО автомобиля. В меню также доступны цифровые ключи для автомобиля, поддержка UWB для поиска автомобиля, голосовой помощник и настраиваемая рабочая среда с множеством пользовательских интерфейсов.
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