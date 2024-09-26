Meizu представила смартфон Lucky 08

При этом на фронтальной стороне смартфона располагается 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Яркость экрана достигает отметки в 1600 нит при обычной работе и может повышаться до 5000 нит в определённых областях при просмотре HDR-контента. ещё Lucky 08 работает на мобильном процессоре среднего класса Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и оснащён 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также 256 или 512 ГБ встроенной памяти. На тыльной стороне смартфона находится необычный блок камер, который Meizu называет Star Track. В него входит 108-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельная макрокамера и светодиодная вспышка. Ёмкость батареи составляет 6000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 33 Вт.