Meizu представила смартфон Lucky 08

Сегодня компания Meizu официально представила свой новый смартфон под названием Lucky 08, главной особенностью которого является искусственный интеллект. Собственно, устройство работает на фирменной прошивке Flyme AI OS и оснащено множеством умных функций, которые в определённом смысле являются существенным улучшением по сравнению с тем, что предлагают другие компании. Обновлённый интерфейс прошивки получил в том числе усовершенствованного ИИ-ассистента, который может отвечать на поисковые запросы, анализировать документы, расшифровывать и подводить итоги голосовых записей. Meizu также сделала кнопку питания одновременно и быстрым переключателем для доступа ко всем ИИ-функциям, хотя это решение понравится далеко не всем.

При этом на фронтальной стороне смартфона располагается 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Яркость экрана достигает отметки в 1600 нит при обычной работе и может повышаться до 5000 нит в определённых областях при просмотре HDR-контента. ещё Lucky 08 работает на мобильном процессоре среднего класса Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и оснащён 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также 256 или 512 ГБ встроенной памяти. На тыльной стороне смартфона находится необычный блок камер, который Meizu называет Star Track. В него входит 108-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельная макрокамера и светодиодная вспышка. Ёмкость батареи составляет 6000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 33 Вт.
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