Meizu представляет проводные наушники Lifeme LP21C со встроенным процессором

Meizu представила проводные наушники Lifeme LP21C со встроенным цифро-аналоговым преобразователем.

Проводная гарнитура lifeme LP21C выпускается в единственном белом цвете. Вместо разъема 3,5 мм используется USB Type-C. Следовательно, его можно использовать практически с любым современным смартфоном. В отличие от большинства проводных наушников, представленных на рынке, они оснащены встроенным ЦАП (цифро-аналоговым преобразователем). Точнее, они поставляются с чипом Conexant CX21988. Наушники имеют форму полу-вкладышей и содержат 14,2-миллиметровые драйверы. Также в них есть встроенный микрофон. Наушники оснащены встроенным пультом управления, состоящим из трех кнопок.