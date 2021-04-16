Meizu продает iPhone 12 Pro с большой скидкой

Компания Meizu объявила о том, что она будет продаваться смартфоны iPhone 12 в своем официальном магазине. iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max со 128 ГБ встроенной памяти оценены в 1300 и 1425 долларов, но до 19 апреля их можно будет приобрести за 670 долларов и 765 долларов соответственно. Стоит ли напоминать, что это самые низкие цены на данные модели в Китае.

Напомним, что iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max оснащаются платформами Apple A14 Bionic, поддержкой мобильных сетей пятого поколения, 6,1 и 6,7-дюймовыми Super Retina XDR (OLED) дисплеями с разрешением 2532:1170 и 2778:1284 пикселя соответственно, поддержкой HDR, True Tone, Haptic Touch и пиковой яркостью 1200 кд/м2, новым защитным стеклом Ceramic Shield, защитой от воды по степени IP68, поддержкой беспроводной зарядки на 15 Вт, тыльной квадрокамерой с тремя 12 Мп модулями (главный, сверхширик и телевик), оптической стабилизацией и лидаром, съемкой в Apple ProRAW и поддержкой Dolby Vision с 10-битным HDR.