Meizu рекламирует свой новый флагманский смартфон 16S Pro Plus

Компания Meizu готовится к анонсу еще одного топового устройства.

Компания уже полным ходом рекламирует смартфон в Китае огромными баннерами.

Судя по фото, внешне новинка ничем отличаться не будет от текущего флагамана. Аппарат также получит тройную камеру и дисплей без отверстий и вырезов. Характеристик Meizu 16S Pro Plus пока что нет, но можно предположить что смартфон получить последний топовый процессор Snapdragon 855 Plus.

Когда покажут смартфон и по чем он будет стоить пока что тоже не известно.