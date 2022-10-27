Meizu теперь будет продавать автомобили

Вероятно, большинство пользователей уже давно не помнят, что существует такая компания как Meizu, которая когда-то давно даже успешно продавала свои смартфоны. Безусловно, последнее время у производителя мобильных устройств, мягко скажем, дела идут не очень хорошо, так как выпускать конкурентоспособные устройства компании не удаётся. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, производитель даже пытался выпускать смартфоны начального уровня или слишком дорогие флагманы, но теперь инсайдеры говорят, что Meizu планирует в своих шоурумах вместо смартфонов продавать автомобили. При том не свои электрокары, как многие могли подумать, а автомобили других китайских брендов, которые уже запустили заводы и готовы конкурировать с европейской промышленностью.

Естественно, это просто возможность для компании заработать на аренде помещения, которое простаивает уже достаточно долго и при этом не имеет ничего, что можно было бы предложить аудитории на продажу. И хотя это кажется странным, в Китае у Meizu просто огромное количество магазинов, которые простаивают годами без прибыли. Теперь компания сможет выжать из них максимум, а потом, возможно, попытался как-то внедрить свои системы в автомобили компаний-партнёров. Это звучит крайне увлекательно, учитывая, что Huawei уже поступила аналогичным образом и вполне уверенно себя чувствует. Вопрос скорее в том, когда это произойдёт и доживёт ли Meizu до того момента, когда автомобили получат их решения.