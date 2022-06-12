Meizu выпускает уникальные наушники PANDAER×Elvis XOG Platinum Starship

Китайская компания Meizu объединилась с Elvis XOG для того, чтобы выпустить беспроводные наушники PANDAER×Elvis XOG Platinum Starship.

Наушники Meizu PANDAER×Elvis XOG Platinum Starship получили оригинальный футуристический научно-фантастический дизайн наушников XOG. В футляре для переноски также используется выдвижная конструкция, для удобного извлечения наушников.

Новинка получила 12 мм драйверы. Наушники поддерживают разные функции улучшения звука, включая эквалайзер и звуковые предустановки. По словам производителя, наушники работают от одной батареи 5 часов, а общее время автономной работы составляет 20 часов при использовании зарядного футляра.

Стоимость наушников Meizu PANDAER×XOG Platinum Starship в Китае составляет 389 юаней (58 долларов).