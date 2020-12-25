Meizu запускает дочерний бренд Lipro

Meizu недавно разослала профильным информационным ресурсам письмо-приглашение, официально объявить о своем новом суббренде Lipro, который будет сосредоточен на продуктах для умного дома. В приглашении указано, что презентация новой линейки продукции состоится 5 января 2021 года. Согласно отчету TechSina, которые одни из первых получили приглашение, в уведомлении от компании указано название компании Lipro, которая является дочерним предприятием Meizu и будет отвечать только за умный дом. То есть, никаких смартфонов производить новая компания не будет. К сожалению, веры в технологии нового производителя банально нет — ранее Meizu достаточно плохо показала себя на рынке смартфонов, так что доверить компании свой дом — как минимум странно.