Meizu завтра представил наушники POP3

Официальный аккаунт Meizu на Weibo в понедельник официально объявил, что беспроводные наушники Meizu POP3 TWS будут выпущены уже завтра. В объявлении говорится, что наушники отдают дань уважения фирменному стилю производителя, что не совсем понятно, ведь у производителя не так много беспроводных наушников, чтобы можно было проследить этот фирменный стиль. Пост также содержит изображение двух овальных фигур — говорят, что они послужили источником вдохновения для дизайна самих наушников, которые, вероятно, будут тонкими и круглыми. Если это неправда, то вполне вероятно, что овальные части на самом деле предназначены для изображения только «стержня» наушников, на котором будут размещаться батареи. Наушники Meizu POP3 TWS также, вероятно, будут легче своих предшественников.

Дело в том, что с каждым годом производитель делает свои новинки все легче и легче — первое поколение беспроводных наушников Meizu POP появилось на свет в апреле 2018 года и весило 5,8 г. В последующих выпусках было отмечено снижение веса: Meizu POP2 весили 5,4 г, а затем Meizu POP2 — всего 5,1 г. Meizu ранее выпустила наушники Meizu POP Pro TWS в начале года с функцией ANC (активное шумоподавление). Они имеют 10-миллиметровые драйверы, Bluetooth 5.0, рейтинг IPX5, алгоритм интеллектуального шумоподавления с тремя микрофонами и, как утверждается, обеспечивают 20 часов воспроизведения музыки. А что касается глобального запуска наушников Meizu POP3, то пока нет никаких новостей — будем ждать официальный анонс.