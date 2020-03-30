Мероприятие Computex 2020 перенесено на сентябрь

Представители международного мероприятия Computex 2020 приняли решение перенести свое событие на сентябрь этого года. Напомним, что мероприятие должно было состоятся летом 2020 года. Новая дата проведения Computex 2020 назначена на 28-30 сентября.

Причиной переноса даты является вспышка COVID-19. По словам организаторов мероприятия, безопасность и здоровье людей сейчас - это самое главное.

Из-за вспышки вируса были отменены и перенесены крупные спортивные события, такие как, футбольный турнир Евро-2020 и гонки Формулы-1.