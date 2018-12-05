Мероприятие OnePlus 6T McLaren Edition состоится 11 декабря

OnePlus берет все возможное из своего партнерства с McLaren. Компания начала рассылать приглашения на мероприятие OnePlus 6T McLaren Edition, которое пройдет 11 декабря. Помимо представителей прессы, приглашения получат шесть счастливых поклонников - победители были объявлены на форуме OnePlus. На мероприятии будет анонсирована специальная версия смартфона OnePlus 6T.

Ожидается, что версия McLaren OnePlus 6T будет иметь 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти, а также брендинг легендарной гоночной команды. OnePlus официально заявила, что OnePlus 6T McLaren Custom Edition будет оснащен самым быстрым в мире подэкранным дактилоскопический датчиком.