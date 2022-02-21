Мероприятие Poco MWC запланировано на 28 февраля

Суббренд Xiaomi, Poco разослал официальные приглашения на собственное мероприятие MWC 2022, которое запланировано на 28 февраля. Личное выступление Poco состоится в зале 3, и начнется в 13:00 по центральноевропейскому времени (7:00 по восточному времени). Мы можем ожидать прямую трансляцию мероприятия для онлайн-аудитории. По слухам, на этом мероприятии компания должна представить новый смартфон Poco X4 Pro 5G. На самом деле устройство является ребрендингом Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Также мы должны увидеть еще несколько новых устройств Poco на мероприятии.