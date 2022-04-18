Металлические формы демонстрируют два размера iPhone 14

Как видно из фото, будет две модели с экраном 6,1 дюйма и две модели с экраном 6,7 дюйма. По традиции, только Pro модели будут иметь на задней панели третью камеру — телеобъектив. В 14-м поколении будут отсутствовать перископические камеры, но как сообщается, они будут оснащены модернизированной основной камерой с 48-мегапиксельным сенсором. Это должно обеспечить запись видео 8K и лучший цифровой зум. Ожидается, что выступы камеры на двух моделях Pro будут больше и толще, чем у версии 13 Pro, что вероятно, позволит разместить новое аппаратное обеспечение камеры.