Международная версия Redmi Note 10 будет называться Xiaomi Mi 10T Lite?

Сетевые источники сообщили о том, что еще не представленный официально смартфон Redmi Note 10 может выйти за пределы Китая под названием Xiaomi Mi 10T Lite. Предыдущие слухи прочили китайской версии основную камеру с главным модулем на 108 Мп, а международной – только на 64 Мп. Также высказывалось предположение, что Redmi Note 10 унаследует характеристики Poco X3 NFC, но с более мощным процессором MediaTek Dimensity 820.

Poco X3 NFC, напомним, оснащается процессором Snapdragon 732G, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, соотношении сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX682), 13 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5160 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, симметричным разъемом USB-C, 3,5 мм разъемом для наушников, стереодинамиками, степенью защиты IP53, боковым дактилоскопом и модулем NFC.