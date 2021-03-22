Международная версия Vivo X60 Pro получила Snapdragon 870

Компания Vivo официально анонсировала международные версии смартфонов X60 и X60 Pro, которые получили несколько отличий от китайских вариантов. Во-первых, место платформы Samsung Exynos 1080 занял процессор Qualcomm Snapdragon 870. Во-вторых, Vivo X60 Pro получил поддержку технологии Pixel Shift и оптическую стабилизацию Gimbal 2.0. В-третьих, международный Vivo X60 Pro лишили перископного модуля. Европейские цены и дата начала продаж будут объявлены 26 марта.

Напомним, что Vivo X60 Pro также оснащается 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,56-дюймовым экраном с разрешением 2376:1080 пикселей, поддержкой HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX598 и оптическая стабилизация), 13-Мп сверхширокоугольным модулем и 13-Мп дополнительным модулем, аккумулятором на 4200 мАч, быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и предустановленной OriginOS 1.0 на базе Android 11.