Международная версия Xiaomi Mi 11 оценена в €750

Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi провела международную презентацию смартфона Mi 11. Итак, в Европе аппарат выйдет в черной и голубой расцветках по цене в 750 и 800 евро за версии с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти. Продажи начнутся уже в этом месяце.

Напомним, что смартфон оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, оперативной памятью LPDDR 5 со скоростью 6400 Мбит/с, флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой Wi-Fi 6E, проводной зарядкой мощностью 60 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, батареей ёмкостью 4600 мАч, стереодинамиками и тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро).
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
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