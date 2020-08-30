Международный Xiaomi Mi Note 10 Pro получил MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 для смартфона Xiaomi Mi Note 10 Pro. Китайская версия устройства, которая продается под названием Xiaomi Mi CC9 Pro, получила обновление еще в июле.

Напомним, что прошивка MIUI 12, основанная на базе операционной системы Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями. А вот поддержки "суперобоев" для Mi Note 10 Pro не предусмотрено.