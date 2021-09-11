Международный релиз Huawei P50 и P50 Pro состоится в октябре

Флагманский смартфон Huawei P50 Pro продается в Китае с прошлого месяца, совсем скоро стартуют продажи модели P50 на Qualcomm Snapdragon 888 4G, а вот дата мирового релиза до сих пор держалась в секрете. Сегодня китайский гигант объявил о том, что официальная презентация глобальной версии новинок состоится 21 октября в Вене.

Напомним, что лучший камерофон по версии DxOMark оснащается чипсетами Snapdragon 888 4G и Kirin 9000, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 и разрешением 2700:1228 пикселей, АКБ ёмкостью 4360 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками, защитой от пыли и воды (IP68), предустановленной ОС HarmonyOS 2.0, тыльной камерой с 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Цена базовой версии в Китае составляет 930 долларов. Очевидно, что европейская цена окажется намного выше.
Комментарии и отзывы Huawei P50
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