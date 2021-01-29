Международный запуск Xiaomi Mi 11 состоится 8 февраля

Компания Xiaomi объявила о том, что международный запуск флагманского смартфона Mi 11 состоится уже 8 февраля. Предполагается, что одновременно китайский гигант представит у себя на родине продвинутую модель Xiaomi Mi 11 Pro.

Напомним, что представленный в самом конце прошлого года Xiaomi Mi 11 получил топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888 и 6,81-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м, стеклом Gorilla Glass Victus и подэкранным дактилоскопом, который может измерять пульс.