Международную версию Redmi K30 Ultra можно заказать за $350

Недавно компания Xiaomi дала старт китайским продажам доступного флагмана Redmi K30 Ultra, который из-за повышенного спроса очень быстро оказался в дефиците. Несмотря на это, магазин Giztop начала принимать международные заказы на новинку по цене в 350 долларов за базовую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Напомним, что новинка характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц, адаптивной сменой частоты кадров (между 60 и 120 Гц), частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, яркостью до 1200 кд/м2, контрастностью 5 000 000:1, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и поддержкой HDR10+. Также отметим мощную платформу Dimensity 1000+ 5G (530 000 баллов в бенчмарке AnTuTu), теплоотводящую пластину площадью 3495 мм2, выдвижную фронтальную камеру на 20 Мп, тыльную квадрокамеру на 64, 13, 5 и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и стереодинамики.