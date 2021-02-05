Mi 10, Redmi K40 и Redmi K40 Pro будут поддерживать быструю зарядку 33 Вт

Xiaomi и ее дочерняя компания Redmi планируют запустить несколько новых смартфонов. Новинки включают в себя процессор версии Snapdragon 870 на Mi 10 5G, а также Redmi K40 и Redmi K40 Pro. Теперь в сети появилась информация о поддержки быстрой зарядки.

Сайт сертификации показал технологию быстрой зарядки всех вышеупомянутых устройств. Смартфон Mi 10 с процессором Snapdragon 870, был сертифицирован с номером модели M2102J2SC, и согласно сертификату 3C, телефон поддерживает максимальную потребляемую мощность 33 Вт. Redmi K40 и Redmi K40 Pro были сертифицированы с номерами моделей M2012K11AC и M2012K11C соответственно, и они также поддерживают максимальную потребляемую мощность 33 Вт. Все три телефона являются устройствами 5G, судя изображению сертификации.