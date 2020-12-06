Mi 10 Ultra занимает 22-е место в DXOMARK Selfie

Команда DXOMARK наконец-то опубликовала селфи-обзор Xiaomi Mi 10 Ultra. Согласно их отчетам, смартфон занимает 22-е место, набрав 88 баллов. Другими словами, фронтальная камера в этом телефоне просто посредственная.

Mi 10 Ultra оснащен селфи-камерой с одним отверстием, расположенной в верхнем левом углу изогнутого OLED- дисплея телефона, поставляемого компании TCL CSOT. Это 20-мегапиксельный 3,4-дюймовый датчик с фиксированным фокусом и объективом f / 2.3, способный снимать изображения с разрешением до 20 мегапикселей и записывать видео с разрешением до 1920 x 1080 пикселей со скоростью 30 кадров в секунду.

Смартфон набирает 86 баллов за фотографии и 91 балл за видео соответственно. Камера выводит изображения с точной экспозицией на лицах и нейтральным балансом белого в большинстве условий. Но из-за ограниченного динамического диапазона основные моменты обрезаются как на фотографиях, так и на видео. Кроме того, изображения также страдают от шума, оттенков, бликов, квантования цвета, непостоянной экспозиции вспышки и неестественного эффекта размытия в портретном режиме.

В записи видео есть эффективная стабилизация, хорошо контролируемый шум, точная экспозиция, приятные оттенки кожи как на улице, так и в помещении, а также хорошая детализация при ярком свете. Но как и в случае со снимками, селфи-камера телефона также имеет несколько недостатков при записи видео, таких как потеря деталей лица, случайные неестественные цвета, а также оттенки кожи, эффект желе и неестественные оттенки кожи при слабом освещении.
Комментарии и отзывы Mi 10 Ultra
Обзоры:
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Новости:
Redmi Note 9T засветился в сети

На сайте американской Федеральной комиссии по связи появились сведения о смартфоне Redmi Note 9T, официал...
Обновление MIUI 12 для Redmi Note 8 доступно для всех пользователей

Xiaomi постоянно выпускает обновления MIUI 12 на свои смартфоны с момента официального объявления в апрел...
Sony Xperia 1 III Compact получит 5,5-дюймовый дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о следующем компактном смартфоне Sony, выход которого ожидаетс...
Лучшие вытяжки для кухни. LEX Simple 2M 600 WhiteЛучшие вытяжки для кухни. LEX Simple 2M 600 White
Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USBОбзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USB
Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с МарусейОбзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с Марусей
Обзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешениемОбзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешением
Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с...
Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс сТестируемая сегодня портативная колонка Sven PS-350 выполнена в формате бумбокса. Среди интересных особен...
Смартфон Poco M3 будет стоить 150 евро...
Смартфон Poco M3 будет стоить 150 евроУже сегодня будет представлен смартфон Poco M3, а между тем сетевые источники раскрыли его европейские це...
Xiaomi запускает очки MIJIA Anti-Blu-ray...
Xiaomi запускает очки MIJIA Anti-Blu-rayБренд Xiaomi MIJIA последний раз выпускал очки с защитой от Blu-ray в апреле прошлого года. Теперь же ком...
Защищенный смартфон Blackview BL6000 Pro...
Защищенный смартфон Blackview BL6000 ProКомпания Blackview начала принимать предварительные заказы на защищенный смартфон Blackview BL6000 Pro 5G...
Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнс...
Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. МатеринсМы продолжаем изучение актуальных материнских плат с новым сокетом LGA1200 в паре с процессорами Intel де...
Realme Narzo 20 Series будет оснащен бол...
Realme Narzo 20 Series будет оснащен болNarzo - это еще одна новая линейка смартфонов от компании Realme, обеспечивающая высочайшую мощность и со...
Можно заказать кастомные панели для Play...
Можно заказать кастомные панели для PlayЕсли вы следите за рынком игровых консолей, то знаете что совсем скоро в продажу поступит игровая консоль...
Критическая ошибка не даёт PlayStation 5...
Критическая ошибка не даёт PlayStation 5Релиз японской консоли PlayStation 5 официально состоялся в Японии и США, так что пользователи смогут пол...
iPhone 12 Pro Max получил уменьшенную ба...
iPhone 12 Pro Max получил уменьшенную баПосле того, как в сети появились более полные технические особенности смартфона iPhone 12 Pro Max, многие...
Blackview BL6000 Pro будет представлен 1...
Blackview BL6000 Pro будет представлен 1Компания Blackview разослала приглашение на презентацию своего флагмана Blackview BL6000 Pro. ...
Лучший бензиновый снегоуборщик до 50 000...
Лучший бензиновый снегоуборщик до 50 000Снегоуборщики стали незаменимой техникой в уборке зимних осадков с придомовой территории. Агрегаты позвол...
Идеальный чехол для Huawei Honor 30S...
Идеальный чехол для Huawei Honor 30SКрупные производители смартфонов практически напрочь забыли о таком понятии как практичность — каждый хоч...
Обзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD RyzenОбзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD Ryzen
Обзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с Алисой, навигацией, сухой и влажной уборкойОбзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с Алисой, навигацией, сухой и влажной уборкой
Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой весаОбзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса
Обзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPAОбзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPA
Обзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумовОбзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor