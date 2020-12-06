Mi 10 Ultra занимает 22-е место в DXOMARK Selfie

Команда DXOMARK наконец-то опубликовала селфи-обзор Xiaomi Mi 10 Ultra. Согласно их отчетам, смартфон занимает 22-е место, набрав 88 баллов. Другими словами, фронтальная камера в этом телефоне просто посредственная.

Mi 10 Ultra оснащен селфи-камерой с одним отверстием, расположенной в верхнем левом углу изогнутого OLED- дисплея телефона, поставляемого компании TCL CSOT. Это 20-мегапиксельный 3,4-дюймовый датчик с фиксированным фокусом и объективом f / 2.3, способный снимать изображения с разрешением до 20 мегапикселей и записывать видео с разрешением до 1920 x 1080 пикселей со скоростью 30 кадров в секунду.

Смартфон набирает 86 баллов за фотографии и 91 балл за видео соответственно. Камера выводит изображения с точной экспозицией на лицах и нейтральным балансом белого в большинстве условий. Но из-за ограниченного динамического диапазона основные моменты обрезаются как на фотографиях, так и на видео. Кроме того, изображения также страдают от шума, оттенков, бликов, квантования цвета, непостоянной экспозиции вспышки и неестественного эффекта размытия в портретном режиме.

В записи видео есть эффективная стабилизация, хорошо контролируемый шум, точная экспозиция, приятные оттенки кожи как на улице, так и в помещении, а также хорошая детализация при ярком свете. Но как и в случае со снимками, селфи-камера телефона также имеет несколько недостатков при записи видео, таких как потеря деталей лица, случайные неестественные цвета, а также оттенки кожи, эффект желе и неестественные оттенки кожи при слабом освещении.