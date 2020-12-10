Mi 10T 5G и Mi 10T Pro 5G поступят в продажу 15 декабря

Два флагманских телефона Mi 10T 5G и Mi 10T Pro 5G анонсированные ранее, теперь доступны для предварительного заказа. Оба телефона доступны в единой конфигурации.

Mi 10T 5G поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти и доступен в черном и серебристом цветах по цене 426 долларов США. Mi 10T Pro 5G поставляется в тех же цветах, но имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Его цена составляет 497 долларов США. p class="cent">Оба телефона оснащены 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем FHD + с частотой обновления 144 Гц и отверстием в верхнем левом углу экрана для 20-мегапиксельной селфи-камеры. За производительность смартфонов отвечает процессор Snapdragon 865, который питается от батареи емкостью 5000 мАч в обоих устройствах. Mi 10T Pro 5G имеет сверхширокоугольную камеру 108 МП + 13 МП + макросъемку 5 МП на задней панели, а Mi 10T 5G имеет сверхширокую камеру 64 МП + 13 МП + макросъемку 5 МП. Оба телефона работают под управлением MIUI 12 на базе Android 10 из коробки.