Mi 10T Lite 5G получит 6 ГБ оперативной памяти

Появились новые подробности о смартфона Mi 10T Lite 5G. Новинка будет поставляется с 6 ГБ оперативной памяти и двумя вариантами хранения: 64 ГБ и 128 ГБ. Мало того, он также будет оснащен новым чипом Qualcomm Snapdragon 765G, который поддерживает сети пятого поколения 5G.

Mi 10T Lite 5G будет иметь некоторые ключевые функции, что и на высокопроизводительных моделях Mi 10. Например, технология жидкостного охлаждения, а также вибромотор оси Z. Что касается вариантов цвета, было подтверждено, что смартфон будет доступен в трех цветах: золотом, сером и синем. А вот цены еще не подтверждены.