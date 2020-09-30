Mi 10T Lite 5G получит 6 ГБ оперативной памяти

Появились новые подробности о смартфона Mi 10T Lite 5G. Новинка будет поставляется с 6 ГБ оперативной памяти и двумя вариантами хранения: 64 ГБ и 128 ГБ. Мало того, он также будет оснащен новым чипом Qualcomm Snapdragon 765G, который поддерживает сети пятого поколения 5G.

Mi 10T Lite 5G будет иметь некоторые ключевые функции, что и на высокопроизводительных моделях Mi 10. Например, технология жидкостного охлаждения, а также вибромотор оси Z. Что касается вариантов цвета, было подтверждено, что смартфон будет доступен в трех цветах: золотом, сером и синем. А вот цены еще не подтверждены.
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