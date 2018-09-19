Mi 8 Screen Fingerprint Edition выглядит очень привлекательно

Компания Xiaomi официально запустила в продажу смартфон под названием Mi 8 Screen Fingerprint Edition, который выглядит очень интересно. Это тот гаджет, который спокойно может уделать любого конкурента в плане внешнего вида — тыльная панель переливается, из красного в золотистый, а на фронтальной панели большую часть площади занимает громадный дисплей. Правда, от выреза решили не отказываться, так как это сейчас мода такая. Главной фишкой продукта является сканер отпечатков пальцев, который разместили прямо под дисплеем, то есть под матрицей. Это позволяет убрать сканер с тыльной стороны экрана и не показывать его вовсе. Решение интересное и сейчас буквально каждый второй на рынке пользуется подобными решениями. Думаю, что компания Xiaomi наберет неплохую популярность с подобными релизами.